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Косметичні засобиДитяча косметикаАнтгеліос дермо-педіатрікс - сонцезахисний гель для дітей SPF50+ тм "La Roshe-Posay"Ціни в аптеках

Антгеліос дермо-педіатрікс - сонцезахисний гель для дітей SPF50+ тм "La Roshe-Posay" 250 мл - Львів (915036) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Центральна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 2
Всього: упаковка (1)
861,48
Економія: -5,14 грн
856,34 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, перех. Незалежності / Мельника, 34-А/1
Всього: упаковка (1)
868,07 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, бульв. Шевченка Тараса, 35
Всього: упаковка (1)
865,33 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, вул. Лесі Українки, 61
Всього: упаковка (1)
748,57 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Волі, 42
Всього: упаковка (1)
872,07
Економія: -11,27 грн
860,80 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Соборності, 11-Б/2
Всього: упаковка (1)
869,38 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ланчин, вул. Незалежності, 94
Всього: упаковка (1)
857,90 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ковель, вул. Незалежності, 75
Всього: упаковка (1)
870,34 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Рівне, вул. Київська, 67-А
Всього: упаковка (1)
870,82
Економія: -9,04 грн
861,78 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Костопіль, вул. Грушевського Михайла, 27/3
Всього: упаковка (1)
748,57 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Грушевського Михайла, 5
Всього: упаковка (1)
882,75
Економія: -26,48 грн
856,27 грн
Біла ромашка
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Відчинено Цілодобово
Буча, бульв. Бірюкова Леоніда, 2
Всього: упаковка (1)
882,85
Економія: -26,49 грн
856,36 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гната Юри, 20
Всього: упаковка (1)
882,75
Економія: -26,48 грн
856,27 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Порика Василя, 5-А
Всього: упаковка (1)
882,85
Економія: -26,49 грн
856,36 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Оболонський, 19
Всього: упаковка (1)
882,75
Економія: -26,48 грн
856,27 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (1)
882,85
Економія: -26,49 грн
856,36 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 21-Б
Всього: упаковка (1)
882,75
Економія: -26,48 грн
856,27 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (1)
748,57 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 176
Всього: упаковка (2)
882,85
Економія: -26,49 грн
856,36 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (1)
882,85
Економія: -26,49 грн
856,36 грн