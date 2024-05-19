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Phyto Sintesi крем для обличчя зволожуючий 50 мл - Львів (911189) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
1119,90 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (2)
1128,06 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1)
1123,84 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (2)
1116,48 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (2)
1114,22 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Гагаріна, 72
Всього: упаковка (2)
1140,06 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом