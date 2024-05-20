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Аксональ капсули, №20 - Запоріжжя (905191) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 200 аптеках
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (1)
581,00
Економія: -100,00 грн
481,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: упаковка (3)
610,00
Економія: -129,00 грн
481,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
Всього: упаковка (3)
541,26 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (3)
600,75
Економія: -95,28 грн
505,47 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (1)
557,93
Економія: -54,43 грн
503,50 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (1)
506,95 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
568,99
Економія: -81,23 грн
487,76 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (3)
553,00
Економія: -72,00 грн
481,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
Всього: упаковка (1)
544,13 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (3)
553,00
Економія: -72,00 грн
481,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 148
Всього: упаковка (2)
667,60
Економія: -143,90 грн
523,70 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (2)
536,99
Економія: -49,23 грн
487,76 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
Всього: упаковка (2)
543,12 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
551,26
Економія: -56,92 грн
494,34 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
514,18 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (164)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
516,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (1)
576,30
Економія: -70,39 грн
505,91 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (1)
559,01
Економія: -53,12 грн
505,89 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Всього: упаковка (2)
571,20
Економія: -47,50 грн
523,70 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (164)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
516,50 грн