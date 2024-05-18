Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено

В інших містах:

Аптека оптових цін Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Харків, просп. Гагаріна, 72 Всього: упаковка (2) 1617,74 грн Забронювати

Аптека 9-1-1 Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А Всього: упаковка (2) 1581,41 грн Забронювати

Аптека 9-1-1 Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Харків, вул. Сумська, 23/34 Всього: упаковка (1) 1590,48 грн Забронювати

Аптека 9-1-1 Детальніше Відчинено Зачиняється о 23:00 Графік роботи Харків, вул. Сковороди Григорія, 74 Всього: упаковка (2) 1585,89 грн Забронювати

Аптека оптових цін Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Миколаїв, вул. Космонавтів, 104-А/12 Всього: упаковка (1) 1577,81 грн Забронювати

Аптека 9-1-1 Детальніше Відчинено Зачиняється о 23:00 Графік роботи Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2 Всього: упаковка (1) 1596,46 грн Забронювати

Аптека 9-1-1 Детальніше Відчинено Зачиняється о 22:00 Графік роботи Київ, вул. Хрещатик, 13 Всього: упаковка (1) 1615,30 грн Забронювати

Аптека 9-1-1 Детальніше Відчинено Зачиняється о 22:00 Графік роботи Київ, вул. Хрещатик, 22 Всього: упаковка (2) 1581,93 грн Забронювати

Аптека 9-1-1 Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1 Всього: упаковка (2) 1582,41 грн Забронювати

Аптека 9-1-1 Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Київ, просп. Оболонський, 22-В Всього: упаковка (1) 1594,76 грн Забронювати