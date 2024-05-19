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Mermade сироватка зволожуюча Hyaluronic 50 мл - Київ (910289) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
192,68 грн
В інших містах:
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Іллінська, 2
Всього: упаковка (2)
190,55 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
Всього: упаковка (2)
191,32 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (1)
192,50 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (2)
166,30 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 11
Всього: упаковка (1)
192,89 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом