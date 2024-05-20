Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби по догляду за ділянкою навколо очейMermade гідрогелеві патчі під очіЦіни в аптеках

Mermade гідрогелеві патчі під очі Hyaluronic зволожуючі, №60 - Одеса (910305) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 42 хв
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
Всього: упаковка (2)
193,17 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
191,72 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 11
Всього: упаковка (2)
192,17 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 85
Всього: упаковка (1)
192,50 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (2)
191,56 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (1)
190,70 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом