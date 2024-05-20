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Byphasse маска-бустер для обличчя тканинна 18 мл антивікова - Запоріжжя (895123) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 27
Всього: упаковка (2)
99,54 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (2)
98,52 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 12
Всього: упаковка (1)
98,45 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Зачиняєва, 20
Всього: упаковка (1)
98,18 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Паршина, 14
Всього: упаковка (2)
115,56 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
Всього: упаковка (1)
97,51 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Новомосковськ, вул. Сучкова, 34
Всього: упаковка (2)
97,90 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 10/4
Всього: упаковка (2)
107,26 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
Всього: упаковка (2)
107,34 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
Всього: упаковка (2)
107,60 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Жовті Води, вул. Героїв України, 20
Всього: упаковка (1)
98,71 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Жовті Води, вул. Героїв Чорнобиля, 35-Б
Всього: упаковка (1)
98,82 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Близнюки, вул. Свободи, 24
Всього: упаковка (2)
96,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Онуфріївка, вул. Центральна, 10
Всього: упаковка (2)
97,98 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Машівка, вул. Незалежності, 117
Всього: упаковка (1)
98,49 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Первомайський, вул. Центральна, 12-А
Всього: упаковка (2)
97,82 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Первомайський, м-н 1/2, 48
Всього: упаковка (2)
98,29 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Героїв України, 30
Всього: упаковка (2)
97,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Матвійчука Юліана, 59
Всього: упаковка (1)
120,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Глобине, вул. Виноградна, 11
Всього: упаковка (2)
97,62 грн