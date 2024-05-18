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Cпрей для волосся "Все під контролем" тм "Pharmea" серія "З гіалуронатом натрію" 100 мл - Харків (908112) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Шолом-Алейхема, 4
Всього: упаковка (1)
154,00 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Білецького Академіка / Героїв Севастополя, 1/36
Всього: упаковка (1)
149,50 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Петропавлівська Борщагівка, вул. Велика Кільцева, 4-Ф
Всього: упаковка (2)
103,45 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом