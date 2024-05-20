Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби з догляду за проблемною шкірою911 "Угрисепт" гель-бальзам для проблемної шкіри тм "911 Ваша служба порятунку"Ціни в аптеках

911 "Угрисепт" гель-бальзам для проблемної шкіри тм "911 Ваша служба порятунку" 100 мл - Одеса (904273) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 51 аптеці
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (1)
63,37
Економія: -4,79 грн
58,58 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (2)
74,13
Економія: -12,38 грн
61,75 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (1)
67,68
Економія: -5,76 грн
61,92 грн
Аптека ніжних цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (1)
63,26
Економія: -5,25 грн
58,01 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (1)
64,13
Економія: -6,36 грн
57,77 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Болгарська, 40
Всього: упаковка (2)
67,93
Економія: -6,49 грн
61,44 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 62
Всього: упаковка (1)
67,07
Економія: -5,35 грн
61,72 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 65
Всього: упаковка (1)
63,73
Економія: -8,41 грн
55,32 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Мала Арнаутська, 94
Всього: упаковка (1)
65,28
Економія: -7,29 грн
57,99 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Олександрівський, 3
Всього: упаковка (2)
70,08
Економія: -11,81 грн
58,27 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Одеса, вул. Преображенська, 83
Всього: упаковка (1)
72,17
Економія: -10,57 грн
61,60 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Буніна, 33
Всього: упаковка (1)
75,40
Економія: -13,86 грн
61,54 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Катерининська / Троїцька, 50/39
Всього: упаковка (2)
64,13
Економія: -5,76 грн
58,37 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Катерининська / Велика Арнаутська, 72/69
Всього: упаковка (3)
68,26
Економія: -10,08 грн
58,18 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 47
Всього: упаковка (1)
75,37
Економія: -13,62 грн
61,75 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Канатна, 72
Всього: упаковка (2)
68,05
Економія: -6,93 грн
61,12 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 57
Всього: упаковка (1)
69,41
Економія: -8,16 грн
61,25 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Гагаріна Юрія, 16/1
Всього: упаковка (1)
66,58
Економія: -4,66 грн
61,92 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 33-А
Всього: упаковка (1)
68,76
Економія: -7,46 грн
61,30 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Петрова Генерала, 49
Всього: упаковка (1)
60,74
Економія: -4,96 грн
55,78 грн