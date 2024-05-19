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911 "Угрисепт" гель-бальзам для проблемної шкіри тм "911 Ваша служба порятунку" 100 мл - Львів (904273) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Новояворівськ, вул. Бандери Степана, 18
Всього: упаковка (1)
62,75
Економія: -5,40 грн
57,35 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Червоноград, вул. Івасюка Володимира, 2-В
Всього: упаковка (1)
62,99
Економія: -5,39 грн
57,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Стрий, вул. Коссака, 6
Всього: упаковка (1)
66,75
Економія: -5,57 грн
61,18 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Стрий, вул. Корчака, 1/3
Всього: упаковка (1)
65,48
Економія: -3,96 грн
61,52 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Самбір, вул. Валова, 46
Всього: упаковка (1)
62,15
Економія: -4,23 грн
57,92 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Трускавець, вул. Сагайдачного Петра, 9-А
Всього: упаковка (1)
62,08
Економія: -3,74 грн
58,34 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Бережани, вул. Бандери Степана, 16-Д
Всього: упаковка (1)
60,29
Економія: -4,87 грн
55,42 грн
Аптека ніжних цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 87
Всього: упаковка (1)
67,72
Економія: -5,80 грн
61,92 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 53/21
Всього: упаковка (2)
65,71
Економія: -4,45 грн
61,26 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 5
Всього: упаковка (1)
69,60
Економія: -8,18 грн
61,42 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Івасюка Володимира, 11
Всього: упаковка (1)
61,99
Економія: -4,62 грн
57,37 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 30
Всього: упаковка (1)
68,44
Економія: -4,44 грн
64,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Бандери Степана, 77-Б
Всього: упаковка (1)
66,97
Економія: -5,05 грн
61,92 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Мазепи, 28
Всього: упаковка (1)
66,44
Економія: -5,10 грн
61,34 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Тернопіль, вул. Руська, 20
Всього: упаковка (1)
62,94
Економія: -5,47 грн
57,47 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Тернопіль, вул. Шептицького, 20
Всього: упаковка (1)
64,96
Економія: -6,90 грн
58,06 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Тернопіль, вул. Торговиця, 37-А
Всього: упаковка (1)
63,76
Економія: -5,96 грн
57,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернопіль, просп. Бандери Степана, 80
Всього: упаковка (1)
63,01
Економія: -4,97 грн
58,04 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Київська, 10-Б
Всього: упаковка (1)
64,94
Економія: -3,99 грн
60,95 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Тернопіль, вул. Київська, 9-А
Всього: упаковка (2)
64,99
Економія: -4,60 грн
60,39 грн