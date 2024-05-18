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911 "Угрисепт" гель-бальзам для проблемної шкіри тм "911 Ваша служба порятунку" 100 мл - Харків (904273) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 32 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (1)
69,14
Економія: -6,79 грн
62,35 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (1)
66,43
Економія: -8,55 грн
57,88 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
65,44
Економія: -7,47 грн
57,97 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (1)
67,02
Економія: -9,17 грн
57,85 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (1)
71,52
Економія: -11,00 грн
60,52 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (1)
63,62
Економія: -5,70 грн
57,92 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 82
Всього: упаковка (1)
56,57
Економія: -3,44 грн
53,13 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Данилевського, 6
Всього: упаковка (1)
68,29
Економія: -9,28 грн
59,01 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 134
Всього: упаковка (1)
70,45
Економія: -9,11 грн
61,34 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 27
Всього: упаковка (1)
65,94
Економія: -7,98 грн
57,96 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Гагаріна, 167
Всього: упаковка (1)
68,80
Економія: -11,08 грн
57,72 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (3)
70,44
Економія: -10,78 грн
59,66 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Старицького, 16
Всього: упаковка (1)
66,76
Економія: -10,89 грн
55,87 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Гагаріна, 179
Всього: упаковка (1)
66,07
Економія: -8,21 грн
57,86 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 64
Всього: упаковка (1)
66,36
Економія: -8,02 грн
58,34 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Байрона, 23/1
Всього: упаковка (1)
71,48
Економія: -11,31 грн
60,17 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пров. 1-й Лісопарківський, 5
Всього: упаковка (1)
67,12
Економія: -7,46 грн
59,66 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Лісопарківська, 2
Всього: упаковка (1)
64,83
Економія: -5,84 грн
58,99 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Валентинівська, 18-А
Всього: упаковка (1)
66,24
Економія: -5,92 грн
60,32 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 307
Всього: упаковка (1)
66,92
Економія: -8,41 грн
58,51 грн