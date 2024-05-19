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Бальзам для волосся омолоджуючий "Pharma group" 250 мл Bhringraj+Amla - Харків (914354) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 14 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (2)
364,36 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: упаковка (1)
362,40 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (4)
364,37 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (2)
364,50 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 96
Всього: упаковка (2)
365,11 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 72
Всього: упаковка (2)
361,57 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (2)
363,26 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
Всього: упаковка (2)
363,57 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 307-А
Всього: упаковка (1)
362,55 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, проїзд Стадіонний, 11/2
Всього: упаковка (2)
363,29 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Проскури Академіка, 5/7
Всього: упаковка (2)
365,19 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Героїв Праці, 22-А
Всього: упаковка (2)
361,79 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 160
Всього: упаковка (2)
365,06 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Грицевця Сергія, 29
Всього: упаковка (2)
361,94 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Південне, вул. Центральна, 59/44
Всього: упаковка (2)
363,23 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чугуїв, вул. Торгова, 3-А
Всього: упаковка (2)
365,38 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кочеток, вул. Чугуївська, 33
Всього: упаковка (2)
362,77 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Первомайський, вул. Центральна, 12-А
Всього: упаковка (2)
361,41 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ізюм, вул. Соборна, 33/3
Всього: упаковка (2)
364,69 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Лозова, м-н 2-й, 16-А
Всього: упаковка (2)
365,01 грн