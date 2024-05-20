Всі аптеки України
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають, переважно, на процеси обміну у тканинахДієтичні добавки — джерела вітамінно-мінеральних комплексівSunlife Iron + Vitamin C Brausetabletten Залізо + Вітамін CЦіни в аптеках

Sunlife Iron + Vitamin C Brausetabletten Залізо + Вітамін C таблетки шипучі туба, №20 - Запоріжжя (906335) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 16 аптеках
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87-В
Всього: упаковка (1)
236,00 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 28/9-Б
Всього: упаковка (1)
235,63 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Фортечна, 51
Всього: упаковка (1)
234,05 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 2-Ж
Всього: упаковка (1)
234,54 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 28
Всього: упаковка (1)
236,24 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 27
Всього: упаковка (2)
234,18 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 25 хв
Запоріжжя, вул. Добровольчих Батальйонів, 54
Всього: упаковка (1)
236,65 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (3)
236,09 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 98
Всього: упаковка (1)
236,28 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 12
Всього: упаковка (1)
236,96 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Парамонова, 6
Всього: упаковка (2)
235,46 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 55 хв
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 12
Всього: упаковка (1)
234,09 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 40-А
Всього: упаковка (1)
235,67 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 25 хв
Запоріжжя, вул. Руставі, 1-А
Всього: упаковка (1)
235,02 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 25 хв
Запоріжжя, вул. Зачиняєва, 20
Всього: упаковка (1)
234,31 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Рубана, 26
Всього: упаковка (3)
236,84 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 25 хв
Балабине, вул. Миру, 47-А
Всього: упаковка (1)
236,48 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Марганець, вул. Лермонтова, 8-А
Всього: упаковка (2)
234,38 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Паршина, 14
Всього: упаковка (1)
234,84 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 25 хв
Іларіонове, вул. Робоча, 18
Всього: упаковка (2)
235,97 грн