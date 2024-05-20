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Амніотом акушерський "ВОЛЕС" одноразового використання стерильний , №1 - Запоріжжя (856860) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Кельменці, вул. Сагайдачного Петра, 78-А
Всього: упаковка (50)
11,85
Економія: -0,17 грн
11,68 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Коломия, вул. Роксолани, 7
Всього: упаковка (117)
17,68
Економія: -0,26 грн
17,42 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Луцьк, просп. Відродження, 30
Всього: упаковка (104)
12,41
Економія: -0,12 грн
12,29 грн
Аптека сальве
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рожище, вул. Шилокадзе, 19
Всього: упаковка (1)
16,89 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом