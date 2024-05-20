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Амніотом акушерський "ВОЛЕС" одноразового використання стерильний , №1 - Одеса (856860) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Кельменці, вул. Сагайдачного Петра, 78-А
Всього: упаковка (50)
11,89 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Коломия, вул. Роксолани, 7
Всього: упаковка (117)
17,68 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Луцьк, просп. Відродження, 30
Всього: упаковка (104)
12,21 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Рожище, вул. Шилокадзе, 19
Всього: упаковка (1)
16,96
Економія: -0,15 грн
16,81 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом