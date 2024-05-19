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Амніотом акушерський "ВОЛЕС" одноразового використання стерильний , №1 - Львів (856860) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Луцьк, просп. Відродження, 30
Всього: упаковка (104)
12,34
Економія: -0,13 грн
12,21 грн
Аптека сальве
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рожище, вул. Шилокадзе, 19
Всього: упаковка (1)
16,76 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Коломия, вул. Роксолани, 7
Всього: упаковка (117)
17,62 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кельменці, вул. Сагайдачного Петра, 78-А
Всього: упаковка (50)
11,90
Економія: -0,10 грн
11,80 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом