Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено

В інших містах:

Здорова родина Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Кельменці, вул. Сагайдачного Петра, 78-А Всього: упаковка (50) 11,75 Економія: -0,06 грн 11,69 грн Забронювати

Здорова родина Детальніше Зачинено Відчиняється о 05:00 Графік роботи Луцьк, просп. Відродження, 30 Всього: упаковка (104) 12,43 Економія: -0,11 грн 12,32 грн Забронювати

Аптека сальве Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Рожище, вул. Шилокадзе, 19 Всього: упаковка (1) 16,80 Економія: -0,02 грн 16,78 грн Забронювати

Здорова родина Детальніше Зачинено Відчиняється о 05:00 Графік роботи Коломия, вул. Роксолани, 7 Всього: упаковка (117) 17,60 Економія: -0,22 грн 17,38 грн Забронювати