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Амніотом акушерський "ВОЛЕС" одноразового використання стерильний , №1 - Харків (856860) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кельменці, вул. Сагайдачного Петра, 78-А
Всього: упаковка (50)
11,75
Економія: -0,06 грн
11,69 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Луцьк, просп. Відродження, 30
Всього: упаковка (104)
12,43
Економія: -0,11 грн
12,32 грн
Аптека сальве
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рожище, вул. Шилокадзе, 19
Всього: упаковка (1)
16,80
Економія: -0,02 грн
16,78 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Коломия, вул. Роксолани, 7
Всього: упаковка (117)
17,60
Економія: -0,22 грн
17,38 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом