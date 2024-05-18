Амніотом акушерський "ВОЛЕС" одноразового використання стерильний , №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (856860) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найденоВ інших містах:
Здорова родина
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Всього: упаковка (50)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Кельменці, вул. Сагайдачного Петра, 78-А
Здорова родина
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Всього: упаковка (117)
Відчинено Зачиняється о 00:00
Коломия, вул. Роксолани, 7
Здорова родина
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Всього: упаковка (104)
Відчинено Зачиняється о 00:00
Луцьк, просп. Відродження, 30
Аптека сальве
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Рожище, вул. Шилокадзе, 19
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом