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Амніотом акушерський "ВОЛЕС" одноразового використання стерильний , №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (856860) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Кельменці, вул. Сагайдачного Петра, 78-А
Всього: упаковка (50)
11,73
Економія: -0,06 грн
11,67 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Коломия, вул. Роксолани, 7
Всього: упаковка (117)
17,63
Економія: -0,22 грн
17,41 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Луцьк, просп. Відродження, 30
Всього: упаковка (104)
12,43 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Рожище, вул. Шилокадзе, 19
Всього: упаковка (1)
16,85
Економія: -0,04 грн
16,81 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом