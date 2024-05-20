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Sane Сироватка для обличчя з молочною та гліколевою кислотою + екстракт алое 3% 30 мл - Одеса (910983) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
Всього: упаковка (1)
182,17 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Всього: упаковка (2)
162,04 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 143
Всього: упаковка (2)
159,30 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/6
Всього: упаковка (1)
160,60 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Варненська, 11
Всього: упаковка (4)
180,75 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Добровольського, 75
Всього: упаковка (2)
179,31 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Добровольського, 155
Всього: упаковка (2)
162,50 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чорноморськ, вул. 1-го Травня, 7/9-Н
Всього: упаковка (2)
179,39 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Березанка, вул. Суворова, 85-А
Всього: упаковка (1)
161,46 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Сарата, вул. Соборна, 8-А
Всього: упаковка (2)
180,51 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Карпенка Генерала, 37-А
Всього: упаковка (2)
180,54 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
Всього: упаковка (2)
179,76 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 104-А/12
Всього: упаковка (1)
160,67 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Софіївська, 27
Всього: упаковка (2)
161,48 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Мішково-Погорілове, пров. Мирний, 23
Всього: упаковка (2)
161,30 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Всього: упаковка (2)
162,64 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 58 хв
Вознесенськ, вул. Челюскінців, 17
Всього: упаковка (2)
179,91 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 23
Всього: упаковка (2)
162,17 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Подільськ, просп. Перемоги, 1
Всього: упаковка (1)
161,42 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Грушівка, вул. Першотравнева, 17
Всього: упаковка (2)
162,09 грн