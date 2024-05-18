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Sane Сироватка для обличчя з транексамовою кислотою в ліпосомах 30 мл для чутливої шкіри - Дніпро (Дніпропетровськ) (910982) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
Всього: упаковка (2)
242,93 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 10-А
Всього: упаковка (2)
243,79 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
Всього: упаковка (3)
241,62 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Крушельницької, 6-Л
Всього: упаковка (2)
241,79 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Слобожанське, вул. Логістична, 7-А
Всього: упаковка (2)
242,68 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Підгородне, вул. Шосейна, 35
Всього: упаковка (2)
242,31 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Свободи, 34
Всього: упаковка (2)
243,73 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Свободи, 30
Всього: упаковка (2)
242,92 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Новомосковськ, вул. Сучкова, 34
Всього: упаковка (2)
243,06 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 41-Д
Всього: упаковка (2)
244,56 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 48-Д
Всього: упаковка (2)
244,38 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кринички, вул. Центральна, 1
Всього: упаковка (2)
244,39 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпровське, вул. Центральна, 19/3
Всього: упаковка (2)
242,42 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Пушкарівка, вул. Центральна, 28-А
Всього: упаковка (2)
244,08 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Рубана, 26
Всього: упаковка (2)
243,39 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Парамонова, 6
Всього: упаковка (2)
244,46 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Софіївка, вул. Незалежності, 79
Всього: упаковка (1)
243,97 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Сахновщина, вул. Південно-Вокзальна, 9
Всього: упаковка (2)
244,03 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Лозова, м-н 2-й, 16-А
Всього: упаковка (2)
242,18 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Жовті Води, вул. Героїв України, 20
Всього: упаковка (2)
242,25 грн