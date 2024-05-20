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Sane Сироватка для обличчя з кислотами та ретинолом у ліпосомах 30 мл для проблемної шкіри - Одеса (910981) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
Всього: упаковка (1)
404,91 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Всього: упаковка (1)
404,96 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 143
Всього: упаковка (2)
444,50 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/6
Всього: упаковка (1)
403,38 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Варненська, 11
Всього: упаковка (4)
403,88 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Добровольського, 75
Всього: упаковка (2)
406,25 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Добровольського, 155
Всього: упаковка (2)
403,11 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чорноморськ, вул. 1-го Травня, 7/9-Н
Всього: упаковка (2)
403,97 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Березанка, вул. Суворова, 85-А
Всього: упаковка (1)
405,34 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Сарата, вул. Соборна, 8-А
Всього: упаковка (2)
407,34 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Карпенка Генерала, 37-А
Всього: упаковка (2)
406,26 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
Всього: упаковка (2)
405,82 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 104-А/12
Всього: упаковка (2)
405,12 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Софіївська, 27
Всього: упаковка (2)
404,09 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Мішково-Погорілове, пров. Мирний, 23
Всього: упаковка (2)
402,85 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Всього: упаковка (1)
403,05 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 58 хв
Вознесенськ, вул. Челюскінців, 17
Всього: упаковка (2)
402,96 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 23
Всього: упаковка (1)
404,88 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Подільськ, просп. Перемоги, 1
Всього: упаковка (2)
406,08 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Грушівка, вул. Першотравнева, 17
Всього: упаковка (2)
407,39 грн