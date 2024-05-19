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Sane Сироватка для обличчя з кислотами та ретинолом у ліпосомах 30 мл для проблемної шкіри - Харків (910981) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 46 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (2)
406,09 грн
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
444,50 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
407,85 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (2)
407,83 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (2)
406,22 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (6)
405,41 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 137
Всього: упаковка (2)
405,57 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Мовчанівський, 12
Всього: упаковка (2)
408,54 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (2)
405,04 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 24
Всього: упаковка (2)
408,34 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (3)
407,86 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 96
Всього: упаковка (2)
403,36 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 110
Всього: упаковка (1)
408,19 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 72
Всього: упаковка (2)
403,31 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (2)
405,36 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Космічна, 25
Всього: упаковка (2)
408,13 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Ляпунова, 7
Всього: упаковка (2)
407,23 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (1)
407,19 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 51
Всього: упаковка (2)
405,07 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
Всього: упаковка (1)
403,18 грн