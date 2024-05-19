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Sane Патчі під очі рідкі 20 мл - Львів (910800) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Стрий, вул. Ленкавського, 8-Б
Всього: упаковка (2)
207,02 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Самбір, вул. Шпитальна, 10-В
Всього: упаковка (1)
181,34 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Трускавець, вул. Стебницька, 43-А
Всього: упаковка (2)
207,18 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Трускавець, бульв. Торосевича, 5
Всього: упаковка (1)
207,93 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Борислав, вул. Міцкевича, 3-А
Всього: упаковка (2)
207,98 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Турка, пл. Ринок, 26
Всього: упаковка (1)
207,17 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Почаїв, вул. Лосятинська, 1-Б
Всього: упаковка (2)
185,36 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 11
Всього: упаковка (2)
206,01 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Руська, 20
Всього: упаковка (1)
207,74 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Воловець, вул. Карпатська, 48
Всього: упаковка (2)
205,93 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Надвірна, вул. Мазепи, 1
Всього: упаковка (2)
208,21 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Квасилів, вул. Рівненська, 1
Всього: упаковка (2)
207,91 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Бандери Степана, 40
Всього: упаковка (2)
206,99 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Іршава, пл. Народна, 9
Всього: упаковка (2)
206,85 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ужгород, вул. Вілмоша Ковача, 24
Всього: упаковка (2)
206,15 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ужгород, вул. Баб'яка, 1-Б
Всього: упаковка (2)
206,38 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хуст, вул. Карпатської Січі, 53-Б
Всього: упаковка (2)
207,85 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тячів, вул. Незалежності, 28
Всього: упаковка (2)
207,20 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вараш, вул. Енергетиків, 19
Всього: упаковка (1)
205,69 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 80
Всього: упаковка (2)
205,60 грн