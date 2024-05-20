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Sane Патчі під очі рідкі 10 мл - Одеса (910799) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Всього: упаковка (2)
152,33 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 143
Всього: упаковка (2)
177,20 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/6
Всього: упаковка (1)
153,18 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Варненська, 11
Всього: упаковка (4)
164,95 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Добровольського, 75
Всього: упаковка (2)
164,19 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Добровольського, 155
Всього: упаковка (2)
152,79 грн
В інших містах:
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чорноморськ, вул. 1-го Травня, 7/9-Н
Всього: упаковка (2)
160,75 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Березанка, вул. Суворова, 85-А
Всього: упаковка (5)
153,46 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Сарата, вул. Соборна, 8-А
Всього: упаковка (4)
161,64 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Карпенка Генерала, 37-А
Всього: упаковка (2)
152,43 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
Всього: упаковка (2)
161,23 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 104-А/12
Всього: упаковка (1)
152,85 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Софіївська, 27
Всього: упаковка (2)
161,09 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Мішково-Погорілове, пров. Мирний, 23
Всього: упаковка (2)
152,14 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Всього: упаковка (2)
162,06 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Вознесенськ, вул. Челюскінців, 17
Всього: упаковка (2)
162,81 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 23
Всього: упаковка (1)
155,74 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Грушівка, вул. Першотравнева, 17
Всього: упаковка (2)
152,35 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Снігурівка, вул. Центральна, 146
Всього: упаковка (2)
153,61 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новоукраїнка, вул. Соборна, 51
Всього: упаковка (2)
152,23 грн