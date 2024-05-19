Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби для очищення і тонізації шкіри обличчяSane Вода міцелярна для чутливої шкіри з пантеноломЦіни в аптеках

Sane Вода міцелярна для чутливої шкіри з пантенолом 100 мл - Харків (910813) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 45 аптеках
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (1)
109,62 грн
Перша аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
107,20 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
107,59 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1)
107,38 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
108,85 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (5)
108,06 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 137
Всього: упаковка (2)
107,62 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Мовчанівський, 12
Всього: упаковка (2)
107,68 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 39
Всього: упаковка (2)
107,64 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 24
Всього: упаковка (2)
106,97 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (3)
107,64 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 96
Всього: упаковка (1)
107,59 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 110
Всього: упаковка (1)
107,81 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 72
Всього: упаковка (2)
106,89 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (2)
107,83 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Космічна, 25
Всього: упаковка (2)
107,18 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Ляпунова, 7
Всього: упаковка (2)
107,52 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (2)
108,10 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 51
Всього: упаковка (2)
108,18 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
Всього: упаковка (2)
107,22 грн