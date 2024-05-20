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Sane Вода міцелярна двофазна 250 мл - Запоріжжя (910812) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 28
Всього: упаковка (2)
233,24 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Парамонова, 6
Всього: упаковка (2)
208,36 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Рубана, 26
Всього: упаковка (2)
208,02 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Томаківка, вул. Лесі Українки, 19
Всього: упаковка (2)
232,71 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
Всього: упаковка (2)
205,52 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 10-А
Всього: упаковка (2)
206,70 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
Всього: упаковка (2)
238,16 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Крушельницької, 6-Л
Всього: упаковка (2)
232,42 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Слобожанське, вул. Логістична, 7-А
Всього: упаковка (2)
207,20 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кринички, вул. Центральна, 1
Всього: упаковка (2)
235,15 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Підгородне, вул. Шосейна, 35
Всього: упаковка (4)
208,07 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Свободи, 34
Всього: упаковка (2)
233,37 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Свободи, 30
Всього: упаковка (2)
207,95 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Новомосковськ, вул. Сучкова, 34
Всього: упаковка (2)
235,24 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 41-Д
Всього: упаковка (2)
207,77 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 48-Д
Всього: упаковка (2)
256,40 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпровське, вул. Центральна, 19/3
Всього: упаковка (2)
206,69 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Софіївка, вул. Незалежності, 79
Всього: упаковка (2)
235,19 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Пушкарівка, вул. Центральна, 28-А
Всього: упаковка (2)
235,57 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
Всього: упаковка (2)
206,77 грн