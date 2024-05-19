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Sane Вода міцелярна двофазна 250 мл - Львів (910812) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Стрий, вул. Ленкавського, 8-Б
Всього: упаковка (2)
208,38 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Трускавець, вул. Стебницька, 43-А
Всього: упаковка (2)
232,96 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Борислав, вул. Міцкевича, 3-А
Всього: упаковка (2)
234,12 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Турка, пл. Ринок, 26
Всього: упаковка (2)
206,29 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Почаїв, вул. Лосятинська, 1-Б
Всього: упаковка (1)
207,88 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 11
Всього: упаковка (2)
232,81 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 70
Всього: упаковка (2)
234,82 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Руська, 20
Всього: упаковка (2)
206,70 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Воловець, вул. Карпатська, 48
Всього: упаковка (2)
208,33 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Надвірна, вул. Мазепи, 1
Всього: упаковка (2)
233,87 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, вул. Захисників України, 47
Всього: упаковка (2)
234,56 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Квасилів, вул. Рівненська, 1
Всього: упаковка (2)
234,46 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Рівне, просп. Князя Романа, 9
Всього: упаковка (2)
206,87 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Іршава, пл. Народна, 9
Всього: упаковка (2)
232,41 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ужгород, вул. Вілмоша Ковача, 24
Всього: упаковка (2)
233,65 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ужгород, вул. Баб'яка, 1-Б
Всього: упаковка (1)
206,76 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хуст, вул. Карпатської Січі, 53-Б
Всього: упаковка (2)
234,83 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тячів, вул. Незалежності, 28
Всього: упаковка (2)
206,83 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 80
Всього: упаковка (1)
234,48 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 38
Всього: упаковка (1)
235,19 грн