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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'я911 "Травмалгон" гель-бальзам для тіла розігріваючий тм "911 Ваша служба порятунку"Ціни в аптеках

911 "Травмалгон" гель-бальзам для тіла розігріваючий тм "911 Ваша служба порятунку" 100 мл - Львів (904272) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 18 аптеках
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
65,18
Економія: -6,86 грн
58,32 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (3)
63,96
Економія: -4,95 грн
59,01 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (2)
68,01
Економія: -9,51 грн
58,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (2)
66,52
Економія: -7,52 грн
59,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (1)
63,29
Економія: -4,28 грн
59,01 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Зелена, 1
Всього: упаковка (2)
66,93
Економія: -8,31 грн
58,62 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Франка Івана, 84
Всього: упаковка (1)
65,68
Економія: -6,74 грн
58,94 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Гайдамацька, 18
Всього: упаковка (1)
69,25
Економія: -10,32 грн
58,93 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Левицького Кості, 41
Всього: упаковка (2)
63,96
Економія: -5,34 грн
58,62 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 67
Всього: упаковка (1)
65,59
Економія: -6,88 грн
58,71 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 101
Всього: упаковка (2)
66,68
Економія: -8,50 грн
58,18 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
Всього: упаковка (2)
70,47
Економія: -11,86 грн
58,61 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Володимира Великого, 105-А
Всього: упаковка (2)
69,45
Економія: -11,08 грн
58,37 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Мазепи, 12
Всього: упаковка (1)
62,99
Економія: -4,31 грн
58,68 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Широка, 70-В
Всього: упаковка (1)
64,63
Економія: -6,17 грн
58,46 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Довженка Олександра, 2
Всього: упаковка (1)
66,76
Економія: -8,58 грн
58,18 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Кавалерідзе, 2
Всього: упаковка (1)
65,09
Економія: -6,09 грн
59,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Червоної Калини, 105
Всього: упаковка (2)
63,22
Економія: -4,64 грн
58,58 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Новояворівськ, вул. Бандери Степана, 18
Всього: упаковка (2)
63,82
Економія: -5,50 грн
58,32 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Червоноград, вул. Івасюка Володимира, 2-В
Всього: упаковка (1)
64,04
Економія: -5,48 грн
58,56 грн