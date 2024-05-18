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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'я911 "Травмалгон" гель-бальзам для тіла розігріваючий тм "911 Ваша служба порятунку"Ціни в аптеках

911 "Травмалгон" гель-бальзам для тіла розігріваючий тм "911 Ваша служба порятунку" 100 мл - Харків (904272) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 41 аптеці
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (3)
63,29
Економія: -8,15 грн
55,14 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
66,34
Економія: -7,58 грн
58,76 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
63,93
Економія: -10,80 грн
53,13 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (1)
69,31
Економія: -10,66 грн
58,65 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 23
Всього: упаковка (1)
61,69
Економія: -6,44 грн
55,25 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 134
Всього: упаковка (1)
64,13
Економія: -8,30 грн
55,83 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (1)
64,49
Економія: -6,31 грн
58,18 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (1)
64,08
Економія: -5,62 грн
58,46 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 67-А
Всього: упаковка (1)
60,38
Економія: -5,12 грн
55,26 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (1)
60,54
Економія: -6,07 грн
54,47 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
Всього: упаковка (1)
65,59
Економія: -6,84 грн
58,75 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Старицького, 16
Всього: упаковка (2)
70,20
Економія: -11,45 грн
58,75 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Гагаріна, 179
Всього: упаковка (1)
67,00
Економія: -8,33 грн
58,67 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 64
Всього: упаковка (1)
66,84
Економія: -8,08 грн
58,76 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 190/1
Всього: упаковка (1)
65,37
Економія: -9,81 грн
55,56 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Валентинівська, 18-А
Всього: упаковка (1)
60,74
Економія: -5,42 грн
55,32 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 307
Всього: упаковка (1)
63,91
Економія: -8,04 грн
55,87 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Слави, 1
Всього: упаковка (2)
66,50
Економія: -7,75 грн
58,75 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, перех. Південнопроектна / Гагаріна, 32/304
Всього: упаковка (1)
66,14
Економія: -10,97 грн
55,17 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Героїв Праці, 26-А
Всього: упаковка (1)
58,78
Економія: -5,75 грн
53,03 грн