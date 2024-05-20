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АльпеКід Хепі Дрінк порошок саше 3 г, №12 - Запоріжжя (910897) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 13 аптеках
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (2), саше (2)
254,54
Економія: -24,83 грн
229,71 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (2)
261,52
Економія: -27,01 грн
234,51 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (1)
262,46
Економія: -27,37 грн
235,09 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
Всього: упаковка (2)
261,29
Економія: -26,45 грн
234,84 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
Всього: упаковка (1)
251,00
Економія: -18,82 грн
232,18 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 51
Всього: упаковка (1)
268,78
Економія: -38,15 грн
230,63 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 22-Б
Всього: упаковка (1)
267,00
Економія: -37,00 грн
230,00 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (1)
253,00
Економія: -21,36 грн
231,64 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
Всього: порошок (8)
247,97
Економія: -15,86 грн
232,11 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (1)
280,00
Економія: -54,00 грн
226,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 16-А
Всього: упаковка (2), саше (6)
253,28
Економія: -21,38 грн
231,90 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
Всього: упаковка (1), саше (1)
257,62
Економія: -26,70 грн
230,92 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Всього: упаковка (1)
267,00
Економія: -41,00 грн
226,00 грн
В інших містах:
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, ж/м Тополь-2, 28
Всього: упаковка (72)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
242,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Дніпро, ж/м Тополь-3, 10
Всього: упаковка (1), саше (9)
267,62
Економія: -41,34 грн
226,28 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Дніпро, ж/м Тополь-2, 28
Всього: упаковка (1)
274,34
Економія: -43,71 грн
230,63 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, бульв. Платонова, 3-А
Всього: упаковка (72)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
242,70 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Комбрига-Петрова, 6
Всього: упаковка (72)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
242,70 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
Всього: упаковка (72)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
242,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
Всього: упаковка (72)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
242,70 грн