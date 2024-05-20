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БАЛЬЗАМ-КОНДИЦІОНЕР "TOTAL RECONSTRUCTION" тм HAIR TREND 250 мл для сухого та пошкодж. волосся - Запоріжжя (782674) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Володимира Момота, 42/5
Всього: упаковка (1)
164,25
Економія: -4,93 грн
159,32 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Проліски, вул. Броварська, 2-А
Всього: упаковка (1)
145,35
Економія: -4,36 грн
140,99 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Щасливе, шосе Харківське, 1-В
Всього: упаковка (1)
164,25
Економія: -4,93 грн
159,32 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Млиново, вул. Олександрівська, 56
Всього: упаковка (1)
145,35
Економія: -4,36 грн
140,99 грн
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Лісники, вул. Ватутіна, 170
Всього: упаковка (1)
164,25
Економія: -4,93 грн
159,32 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Лісники, вул. Ватутіна, 164-А
Всього: упаковка (1)
164,25
Економія: -4,93 грн
159,32 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 168
Всього: упаковка (1)
145,35
Економія: -4,36 грн
140,99 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 144-Б
Всього: упаковка (1)
164,25
Економія: -4,93 грн
159,32 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Заболотного Академіка, 37
Всього: упаковка (1)
145,35
Економія: -4,36 грн
140,99 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Здолбунівська, 4
Всього: упаковка (1)
145,35
Економія: -4,36 грн
140,99 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Васильків, вул. Соборна, 64/1
Всього: упаковка (1)
145,35
Економія: -4,36 грн
140,99 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пров. Фінський, 3
Всього: упаковка (1)
145,35
Економія: -4,36 грн
140,99 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Інженерна, 1
Всього: упаковка (1)
145,35
Економія: -4,36 грн
140,99 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
Всього: упаковка (1)
145,30
Економія: -35,27 грн
110,03 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Філатова Академіка, 7
Всього: упаковка (1)
164,25
Економія: -4,93 грн
159,32 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Воскресенський, 20
Всього: упаковка (1)
145,35
Економія: -4,36 грн
140,99 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Віта-Поштова, вул. Звенигородська, 200-Д
Всього: упаковка (1)
145,35
Економія: -4,36 грн
140,99 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Гатне, вул. Київська, 2-В
Всього: упаковка (1)
164,25
Економія: -4,93 грн
159,32 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Рейгана Рональда, 8
Всього: упаковка (1)
145,35
Економія: -4,36 грн
140,99 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 91/29-А
Всього: упаковка (1)
164,25
Економія: -4,93 грн
159,32 грн