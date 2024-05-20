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Keratolin Гель для душу 400 мл для сухої та чутливої шкіри - Запоріжжя (909357) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Всього: упаковка (1)
739,10
Економія: -77,44 грн
661,66 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (1)
743,69
Економія: -95,69 грн
648,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Макарова Адмірала, 58-А
Всього: упаковка (1)
751,68
Економія: -123,12 грн
628,56 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Суми, вул. Харківська, 12
Всього: упаковка (1)
758,30
Економія: -58,46 грн
699,84 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Одеса, вул. Сахарова Академіка, 24
Всього: упаковка (2)
735,60
Економія: -79,64 грн
655,96 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (2)
761,62
Економія: -86,98 грн
674,64 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
767,81
Економія: -122,69 грн
645,12 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Черняховського, 1
Всього: упаковка (1)
761,98
Економія: -77,98 грн
684,00 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Черняховського, 1-А
Всього: упаковка (2)
755,86
Економія: -68,98 грн
686,88 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14/13
Всього: упаковка (1)
744,84
Економія: -85,32 грн
659,52 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14
Всього: упаковка (2)
766,44
Економія: -109,80 грн
656,64 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (1)
713,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Коперника, 2-А
Всього: упаковка (1)
745,49
Економія: -100,37 грн
645,12 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вишневе, вул. Приймаченко Марії, 26-А
Всього: упаковка (1)
759,35
Економія: -63,46 грн
695,89 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Берестейський, 136
Всього: упаковка (1)
760,46
Економія: -70,70 грн
689,76 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
Всього: упаковка (1)
737,24
Економія: -59,89 грн
677,35 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
Всього: упаковка (2)
749,02
Економія: -46,30 грн
702,72 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Соборна, 35
Всього: упаковка (3)
753,36
Економія: -105,96 грн
647,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 45
Всього: упаковка (2)
744,77
Економія: -51,41 грн
693,36 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Зодчих, 2-Б
Всього: упаковка (2)
754,99
Економія: -77,47 грн
677,52 грн