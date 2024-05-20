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HYALURO-SENSILIUM КРЕМ НА ВОДНІЙ ОСНОВІ З ГІАЛУРОНОВЮ КИСЛОТОЮ "PHARMACERIS A" 40 мл - Запоріжжя (908301) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Всього: упаковка (1)
532,68 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
Всього: упаковка (2)
523,05 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Свободи, 30
Всього: упаковка (2)
577,88 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Новомосковськ, вул. Сучкова, 34
Всього: упаковка (2)
578,63 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
Всього: упаковка (2)
578,03 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Лозова, вул. Павлоградська, 37
Всього: упаковка (2)
583,39 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Первомайський, вул. Центральна, 12-А
Всього: упаковка (1)
528,42 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Юрченка, 3
Всього: упаковка (2)
579,81 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Валки, пл. Центральна, 3
Всього: упаковка (2)
582,27 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
Всього: упаковка (1)
527,57 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Китаєнка, 10
Всього: упаковка (1)
528,37 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Грицевця Сергія, 29
Всього: упаковка (2)
524,33 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чугуїв, вул. Торгова, 3-А
Всього: упаковка (1)
524,83 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (1)
524,35 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
Всього: упаковка (1)
576,69 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Гагаріна, 72
Всього: упаковка (2)
580,72 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, проїзд Стадіонний, 9
Всього: упаковка (2)
580,33 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, проїзд Стадіонний, 11/2
Всього: упаковка (2)
529,64 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
Всього: упаковка (1)
581,52 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
579,66 грн