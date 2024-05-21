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Бекстерон капсули, №30 - Запоріжжя (796804) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Кам'янка, вул. Захисників України, 43
Всього: упаковка (1)
409,46
Економія: -42,75 грн
366,71 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Кам'янка, вул. Захисників України, 39
Всього: упаковка (1)
349,44 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Сінна, 5/2
Всього: упаковка (1)
430,39
Економія: -68,97 грн
361,42 грн
Аптека твоєї родини
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 490/4
Всього: упаковка (1)
370,50 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 403
Всього: упаковка (2)
408,99
Економія: -52,56 грн
356,43 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 349
Всього: упаковка (3)
394,79
Економія: -39,70 грн
355,09 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 335
Всього: упаковка (1)
406,08
Економія: -36,29 грн
369,79 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Сміла, вул. Чорновола В'ячеслава, 7/7
Всього: упаковка (1)
391,07
Економія: -29,23 грн
361,84 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Припортова, 25
Всього: упаковка (1)
445,02
Економія: -76,00 грн
369,02 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Сміла, вул. Соборна, 91
Всього: капсули (20)
412,52
Економія: -41,75 грн
370,77 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Чорновола В'ячеслава, 52
Всього: упаковка (1)
409,11
Економія: -40,32 грн
368,79 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Черкаси, вул. Чорновола В'ячеслава, 116
Всього: упаковка (1)
380,60
Економія: -16,56 грн
364,04 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 352
Всього: капсули (20)
440,88
Економія: -71,86 грн
369,02 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Самійла Кішки, 216
Всього: упаковка (3), капсули (1)
396,51
Економія: -34,18 грн
362,33 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Черкаси, вул. Самійла Кішки, 216
Всього: упаковка (1)
397,34
Економія: -28,91 грн
368,43 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 320
Всього: упаковка (2)
392,99
Економія: -36,56 грн
356,43 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, просп. Хіміків, 45
Всього: упаковка (1)
390,99
Економія: -29,70 грн
361,29 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Черкаси, вул. Пастерівська, 106/3
Всього: упаковка (1)
403,49
Економія: -34,94 грн
368,55 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, узвіз Стрілецький, 1/4
Всього: упаковка (1)
404,08
Економія: -53,87 грн
350,21 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Володимира Великого, 23
Всього: упаковка (1)
427,29
Економія: -59,30 грн
367,99 грн