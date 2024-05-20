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Бекстерон капсули, №30 - Одеса (796804) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 7
Всього: упаковка (1)
370,41 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Європейська, 7/1
Всього: упаковка (1)
349,44 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Умань, вул. Велика Фонтанна, 31-Г
Всього: упаковка (1)
407,24
Економія: -40,53 грн
366,71 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Тищика, 8
Всього: упаковка (1)
409,41
Економія: -40,21 грн
369,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Умань, вул. Шевченка Тараса, 39
Всього: упаковка (1)
429,99
Економія: -73,56 грн
356,43 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Тищика, 25
Всього: упаковка (2)
404,38
Економія: -35,45 грн
368,93 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Тищика, 25
Всього: упаковка (1), капсули (1)
406,93
Економія: -36,89 грн
370,04 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Умань, вул. Тищика, 40
Всього: упаковка (1)
370,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Катеринопіль, вул. Соборна, 47
Всього: упаковка (1)
464,99
Економія: -108,56 грн
356,43 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Шпола, вул. Соборна, 7
Всього: упаковка (3)
421,97
Економія: -54,76 грн
367,21 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янка, вул. Захисників України, 39
Всього: упаковка (1)
349,44 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янка, вул. Захисників України, 43
Всього: упаковка (1)
409,46
Економія: -42,75 грн
366,71 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Городище, вул. Гагаріна Юрія, 1
Всього: упаковка (2)
494,99
Економія: -138,56 грн
356,43 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Сміла, вул. Соборна, 91
Всього: капсули (20)
412,52
Економія: -41,75 грн
370,77 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Сміла, вул. Чорновола В'ячеслава, 7/7
Всього: упаковка (1)
391,07
Економія: -29,23 грн
361,84 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Корсунь-Шевченківський, вул. Ярослава Мудрого, 38
Всього: упаковка (2)
397,79
Економія: -24,54 грн
373,25 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, просп. Хіміків, 45
Всього: упаковка (1)
390,99
Економія: -29,70 грн
361,29 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Черкаси, вул. Самійла Кішки, 216
Всього: упаковка (1)
397,34
Економія: -28,91 грн
368,43 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаси, вул. Самійла Кішки, 216
Всього: упаковка (3), капсули (1)
396,51
Економія: -34,18 грн
362,33 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, просп. Перемоги, 6/7
Всього: упаковка (1)
413,64
Економія: -52,94 грн
360,70 грн