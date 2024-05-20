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Бекстерон капсули, №30 - Львів (796804) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Хмельницького Богдана, 11
Всього: упаковка (1)
349,44 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, вул. Конякіна, 7-А
Всього: упаковка (1)
423,99
Економія: -67,56 грн
356,43 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Коломия, перех. Шевченка / Лермонтова, 26/1
Всього: упаковка (1)
404,27
Економія: -36,13 грн
368,14 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Коломия, вул. Мазепи Івана, 9
Всього: упаковка (1), капсули (1)
396,13
Економія: -34,29 грн
361,84 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Коломия, вул. Мазепи Івана, 37-А
Всього: упаковка (1)
416,99
Економія: -60,56 грн
356,43 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:30
Коломия, вул. Мазепи Івана, 43
Всього: упаковка (2)
367,00 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Бандери Степана, 49
Всього: упаковка (1)
399,99
Економія: -43,56 грн
356,43 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 3
Всього: упаковка (1)
389,22
Економія: -28,89 грн
360,33 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янець-Подільський, вул. Мазепи Івана, 35-А
Всього: упаковка (1)
370,50 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кам'янець-Подільський, просп. Грушевського, 25-А
Всього: упаковка (1)
393,88
Економія: -31,55 грн
362,33 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дунаївці, вул. Шевченка Тараса, 109/2
Всього: упаковка (1)
349,44 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Юності, 20-А
Всього: упаковка (1)
418,99
Економія: -62,56 грн
356,43 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тарасівка, вул. Залізнична, 8-А
Всього: упаковка (1)
409,86
Економія: -49,46 грн
360,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пров. Політехнічний, 3
Всього: упаковка (4)
496,30
Економія: -108,40 грн
387,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Тищика, 8
Всього: упаковка (1)
402,87
Економія: -33,67 грн
369,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Умань, вул. Тищика, 25
Всього: упаковка (2)
391,00
Економія: -22,07 грн
368,93 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Тищика, 25
Всього: упаковка (1), капсули (1)
404,07
Економія: -34,03 грн
370,04 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Умань, вул. Тищика, 40
Всього: упаковка (1)
370,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Шевченка Тараса, 39
Всього: упаковка (1)
429,99
Економія: -73,56 грн
356,43 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Європейська, 7/1
Всього: упаковка (1)
349,44 грн