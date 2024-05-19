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Бекстерон капсули, №30 - Київ (796804) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пров. Політехнічний, 3
Всього: упаковка (4)
496,30
Економія: -108,40 грн
387,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 8
Всього: упаковка (2)
398,93
Економія: -37,80 грн
361,13 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Полку Азов, 4-В
Всього: упаковка (1)
349,44 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Деревлянська, 8
Всього: упаковка (3)
377,50 грн
Альго-фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-Б
Всього: упаковка (2)
377,50 грн
Альго-фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Воскресенський, 24
Всього: упаковка (1)
437,00 грн
Альго-фарм
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
Всього: упаковка (1)
429,00 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вишгород, вул. Дніпровська, 1-Б
Всього: упаковка (1)
349,44 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вишгород, перех. Мазепи Івана / Шолуденка, 13/9
Всього: упаковка (4)
400,00
Економія: -39,32 грн
360,68 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тарасівка, вул. Залізнична, 8-А
Всього: упаковка (1)
409,86
Економія: -49,46 грн
360,40 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Корсунь-Шевченківський, вул. Ярослава Мудрого, 38
Всього: упаковка (2)
407,16
Економія: -33,91 грн
373,25 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Золотоноша, вул. Захистників України, 2-Г
Всього: упаковка (1)
426,83
Економія: -60,71 грн
366,12 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Золотоноша, вул. Шевченка Тараса, 76-А
Всього: упаковка (1)
383,22
Економія: -20,44 грн
362,78 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Городище, вул. Гагаріна Юрія, 1
Всього: упаковка (2)
494,99
Економія: -138,56 грн
356,43 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Руставі, 13
Всього: упаковка (2)
423,92
Економія: -55,93 грн
367,99 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Сумгаїтська, 24
Всього: упаковка (1)
396,55
Економія: -27,91 грн
368,64 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Університетська, 29
Всього: упаковка (1)
405,39
Економія: -35,60 грн
369,79 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Сумгаїтська, 39
Всього: упаковка (1)
392,99
Економія: -36,56 грн
356,43 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Сумгаїтська, 39
Всього: упаковка (2)
391,26
Економія: -22,62 грн
368,64 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Вергая Віталія, 34-В
Всього: упаковка (2), капсули (1)
406,12
Економія: -50,08 грн
356,04 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47
Всього: упаковка (2)
418,99
Економія: -62,56 грн
356,43 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Смілянська, 38
Всього: упаковка (3)
399,32
Економія: -29,53 грн
369,79 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаси, вул. Смілянська, 42
Всього: упаковка (3), капсули (1)
397,59
Економія: -27,80 грн
369,79 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 207/2
Всього: упаковка (1)
406,85
Економія: -39,20 грн
367,65 грн