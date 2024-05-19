Бекстерон капсули, №30 - Київ (796804) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 7 аптеках
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пров. Політехнічний, 3
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 8
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Полку Азов, 4-В
Аптека
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Деревлянська, 8
Альго-фарм
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-Б
Альго-фарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Воскресенський, 24
В інших містах:
Альго-фарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Вишгород, вул. Дніпровська, 1-Б
Аптека копійка
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Вишгород, перех. Мазепи Івана / Шолуденка, 13/9
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Тарасівка, вул. Залізнична, 8-А
Аптека копійка
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Корсунь-Шевченківський, вул. Ярослава Мудрого, 38
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Золотоноша, вул. Захистників України, 2-Г
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Золотоноша, вул. Шевченка Тараса, 76-А
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Городище, вул. Гагаріна Юрія, 1
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Руставі, 13
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Сумгаїтська, 24
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Університетська, 29
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Сумгаїтська, 39
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Сумгаїтська, 39
Аптека копійка
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Всього: упаковка (2), капсули (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Вергая Віталія, 34-В
Аптека бам
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Смілянська, 38
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (3), капсули (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаси, вул. Смілянська, 42
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 207/2