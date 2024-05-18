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Бекстерон капсули, №30 - Дніпро (Дніпропетровськ) (796804) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янка, вул. Захисників України, 43
Всього: упаковка (1)
407,35
Економія: -40,64 грн
366,71 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янка, вул. Захисників України, 39
Всього: упаковка (1)
370,50 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Сінна, 5/2
Всього: упаковка (1)
437,93
Економія: -76,51 грн
361,42 грн
Аптека твоєї родини
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 490/4
Всього: упаковка (1)
370,50 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 403
Всього: упаковка (2)
408,99
Економія: -52,56 грн
356,43 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 349
Всього: упаковка (1)
406,64
Економія: -51,55 грн
355,09 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 335
Всього: упаковка (1)
405,47
Економія: -35,68 грн
369,79 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Припортова, 25
Всього: упаковка (1)
437,28
Економія: -68,26 грн
369,02 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Чорновола В'ячеслава, 52
Всього: упаковка (1)
411,01
Економія: -42,22 грн
368,79 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 352
Всього: капсули (20)
449,58
Економія: -80,56 грн
369,02 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Черкаси, вул. Чорновола В'ячеслава, 116
Всього: упаковка (1)
386,94
Економія: -22,90 грн
364,04 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 320
Всього: упаковка (2)
392,99
Економія: -36,56 грн
356,43 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Черкаси, узвіз Стрілецький, 1/4
Всього: упаковка (1)
407,23
Економія: -57,02 грн
350,21 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаси, вул. Самійла Кішки, 216
Всього: упаковка (3), капсули (1)
394,90
Економія: -32,57 грн
362,33 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Черкаси, вул. Самійла Кішки, 216
Всього: упаковка (1)
395,10
Економія: -26,67 грн
368,43 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Пастерівська, 106/3
Всього: упаковка (1)
411,22
Економія: -42,67 грн
368,55 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, просп. Хіміків, 45
Всього: упаковка (1)
384,82
Економія: -23,53 грн
361,29 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Володимира Великого, 23
Всього: упаковка (1)
426,47
Економія: -58,48 грн
367,99 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 207/2
Всього: упаковка (1)
406,62
Економія: -38,97 грн
367,65 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Смілянська, 38
Всього: упаковка (3)
405,54
Економія: -35,75 грн
369,79 грн