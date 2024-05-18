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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'я911 "З екстрактом п'явки" гель-бальзам при набряках та важкості в ногах тм "911 Ваша служба порятунку"Ціни в аптеках

911 "З екстрактом п'явки" гель-бальзам при набряках та важкості в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл - Харків (904204) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 65 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (1)
55,49
Економія: -1,91 грн
53,58 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (3)
48,78
Економія: -2,18 грн
46,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
62,46
Економія: -2,71 грн
59,75 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (1)
63,92
Економія: -5,95 грн
57,97 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 82
Всього: упаковка (1)
57,41
Економія: -1,70 грн
55,71 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Данилевського, 6
Всього: упаковка (1)
48,34
Економія: -3,04 грн
45,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
Всього: упаковка (1)
55,93
Економія: -2,35 грн
53,58 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Космічна, 23
Всього: упаковка (1)
66,69
Економія: -6,43 грн
60,26 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (1)
46,86
Економія: -5,25 грн
41,61 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 23
Всього: упаковка (1)
61,69
Економія: -2,79 грн
58,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 134
Всього: упаковка (1)
64,13
Економія: -8,21 грн
55,92 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (1)
57,02
Економія: -3,44 грн
53,58 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (1)
43,93
Економія: -2,18 грн
41,75 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Гагаріна, 167
Всього: упаковка (1)
65,62
Економія: -5,00 грн
60,62 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 67-А
Всього: упаковка (2)
45,49
Економія: -1,34 грн
44,15 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (2)
48,99
Економія: -3,09 грн
45,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (1)
46,27
Економія: -2,12 грн
44,15 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
Всього: упаковка (1)
46,38
Економія: -2,93 грн
43,45 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (1)
45,70
Економія: -1,55 грн
44,15 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 38
Всього: упаковка (1)
66,00
Економія: -5,38 грн
60,62 грн