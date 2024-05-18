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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'я911 "З екстрактом п'явки" гель-бальзам при набряках та важкості в ногах тм "911 Ваша служба порятунку"Ціни в аптеках

911 "З екстрактом п'явки" гель-бальзам при набряках та важкості в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (904204) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 73 аптеках
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (1)
47,32
Економія: -2,42 грн
44,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (1)
71,01
Економія: -7,20 грн
63,81 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (1)
65,18
Економія: -6,53 грн
58,65 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Всього: упаковка (3)
45,93
Економія: -2,48 грн
43,45 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
Всього: упаковка (1)
66,13
Економія: -8,16 грн
57,97 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
Всього: упаковка (1)
64,52
Економія: -6,55 грн
57,97 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (2)
69,45
Економія: -8,13 грн
61,32 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
Всього: упаковка (1)
49,99
Економія: -1,53 грн
48,46 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Всього: упаковка (18)
53,85
Економія: -2,43 грн
51,42 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
Всього: упаковка (2)
55,73
Економія: -2,15 грн
53,58 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (1)
65,71
Економія: -6,06 грн
59,65 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Л
Всього: упаковка (1)
63,91
Економія: -5,94 грн
57,97 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
Всього: упаковка (1)
64,80
Економія: -5,15 грн
59,65 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 10-К
Всього: упаковка (2)
60,75
Економія: -3,75 грн
57,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
Всього: упаковка (1)
60,16
Економія: -3,73 грн
56,43 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
Всього: упаковка (2)
66,18
Економія: -8,21 грн
57,97 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Старомостова, 3-Д
Всього: упаковка (1)
62,98
Економія: -5,01 грн
57,97 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Бандери Степана, 2-Б
Всього: упаковка (3)
63,26
Економія: -3,07 грн
60,19 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Незалежності, 20-А
Всього: упаковка (1)
45,12
Економія: -1,37 грн
43,75 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Незалежності, 16
Всього: упаковка (2)
46,26
Економія: -2,51 грн
43,75 грн