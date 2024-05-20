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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'я911 "Мурашина кислота та живокіст" гель-бальзам для тіла розігріваючий тм "911 Ваша служба порятунку"Ціни в аптеках

911 "Мурашина кислота та живокіст" гель-бальзам для тіла розігріваючий тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл - Запоріжжя (904208) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 61 аптеці
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (1)
57,90
Економія: -5,81 грн
52,09 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
58,63
Економія: -1,73 грн
56,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (1)
61,09
Економія: -5,79 грн
55,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
67,29
Економія: -11,99 грн
55,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (1)
38,71
Економія: -1,81 грн
36,90 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (1)
65,37
Економія: -13,10 грн
52,27 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (1)
42,35
Економія: -2,20 грн
40,15 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
Всього: упаковка (1)
50,70
Економія: -2,22 грн
48,48 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Шкільна, 13
Всього: упаковка (1)
43,61
Економія: -1,86 грн
41,75 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 153
Всього: упаковка (1)
67,33
Економія: -12,03 грн
55,30 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (1)
42,35
Економія: -2,75 грн
39,60 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
Всього: упаковка (1)
58,14
Економія: -5,88 грн
52,26 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Вячеслава Зайцева, 18
Всього: упаковка (1)
65,84
Економія: -10,54 грн
55,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
Всього: упаковка (2)
51,82
Економія: -3,34 грн
48,48 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 5
Всього: упаковка (1)
55,93
Економія: -2,53 грн
53,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 56-А
Всього: упаковка (1)
65,03
Економія: -9,73 грн
55,30 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
Всього: упаковка (1)
42,36
Економія: -2,06 грн
40,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
Всього: упаковка (8)
42,22
Економія: -4,20 грн
38,02 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 32
Всього: упаковка (1)
42,80
Економія: -4,80 грн
38,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Історична, 35
Всього: упаковка (1)
39,67
Економія: -1,22 грн
38,45 грн