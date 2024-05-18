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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'я911 "Мурашина кислота та живокіст" гель-бальзам для тіла розігріваючий тм "911 Ваша служба порятунку"Ціни в аптеках

911 "Мурашина кислота та живокіст" гель-бальзам для тіла розігріваючий тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл - Харків (904208) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 60 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (1)
46,50
Економія: -1,60 грн
44,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (3)
45,17
Економія: -2,02 грн
43,15 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
59,17
Економія: -2,57 грн
56,60 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (1)
45,36
Економія: -2,46 грн
42,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (2)
47,16
Економія: -5,67 грн
41,49 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (1)
61,95
Економія: -10,64 грн
51,31 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (1)
41,68
Економія: -1,78 грн
39,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 82
Всього: упаковка (1)
53,79
Економія: -1,59 грн
52,20 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Данилевського, 6
Всього: упаковка (1)
45,46
Економія: -3,05 грн
42,41 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (2)
44,02
Економія: -4,93 грн
39,09 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 23
Всього: упаковка (1)
58,08
Економія: -2,63 грн
55,45 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 134
Всього: упаковка (1)
50,23
Економія: -1,75 грн
48,48 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 27
Всього: упаковка (1)
50,74
Економія: -2,26 грн
48,48 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (1)
43,79
Економія: -2,64 грн
41,15 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (1)
39,40
Економія: -1,95 грн
37,45 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 67-А
Всього: упаковка (1)
43,02
Економія: -1,27 грн
41,75 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (3)
46,85
Економія: -4,71 грн
42,14 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дерев'янка, 56
Всього: упаковка (1)
45,52
Економія: -1,77 грн
43,75 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (4)
43,60
Економія: -2,00 грн
41,60 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
Всього: упаковка (1)
48,35
Економія: -3,05 грн
45,30 грн