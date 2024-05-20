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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'я911 "З кінським каштаном" гель-бальзам при набряках та важкості в ногах тм "911 Ваша служба порятунку"Ціни в аптеках

911 "З кінським каштаном" гель-бальзам при набряках та важкості в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл - Запоріжжя (904206) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 71 аптеці
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (2)
61,01
Економія: -9,72 грн
51,29 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (1)
56,85
Економія: -5,71 грн
51,14 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
57,60
Економія: -1,70 грн
55,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (1)
56,95
Економія: -5,66 грн
51,29 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
62,02
Економія: -10,73 грн
51,29 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (1)
54,55
Економія: -3,26 грн
51,29 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (1)
45,66
Економія: -3,94 грн
41,72 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (1)
40,55
Економія: -2,10 грн
38,45 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
Всього: упаковка (1)
58,45
Економія: -7,16 грн
51,29 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 9-А
Всього: упаковка (1)
46,40
Економія: -1,40 грн
45,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 153
Всього: упаковка (1)
44,20
Економія: -2,49 грн
41,71 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (1)
53,48
Економія: -4,95 грн
48,53 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
Всього: упаковка (2)
57,08
Економія: -5,79 грн
51,29 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Вячеслава Зайцева, 18
Всього: упаковка (1)
60,68
Економія: -9,39 грн
51,29 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
Всього: упаковка (1)
60,82
Економія: -9,53 грн
51,29 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 5
Всього: упаковка (1)
56,56
Економія: -5,27 грн
51,29 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 56-А
Всього: упаковка (1)
60,66
Економія: -9,37 грн
51,29 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 15-А
Всього: упаковка (1)
52,00
Економія: -3,47 грн
48,53 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
Всього: упаковка (1)
40,41
Економія: -1,96 грн
38,45 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
Всього: упаковка (1)
45,00
Економія: -8,00 грн
37,00 грн