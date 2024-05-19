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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'я911 "З кінським каштаном" гель-бальзам при набряках та важкості в ногах тм "911 Ваша служба порятунку"Ціни в аптеках

911 "З кінським каштаном" гель-бальзам при набряках та важкості в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл - Львів (904206) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 17 аптеках
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
57,59
Економія: -3,97 грн
53,62 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (4)
54,15
Економія: -2,59 грн
51,56 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (3)
59,53
Економія: -5,91 грн
53,62 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (3)
57,11
Економія: -3,49 грн
53,62 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Зелена, 1
Всього: упаковка (2)
58,46
Економія: -4,84 грн
53,62 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Франка Івана, 84
Всього: упаковка (4)
40,62
Економія: -1,72 грн
38,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Левицького Кості, 41
Всього: упаковка (4)
55,79
Економія: -2,17 грн
53,62 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 67
Всього: упаковка (1)
57,13
Економія: -3,51 грн
53,62 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Сковороди Григорія, 18
Всього: упаковка (1)
58,24
Економія: -4,62 грн
53,62 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
Всього: упаковка (1)
61,82
Економія: -8,20 грн
53,62 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Мазепи, 12
Всього: упаковка (2)
54,59
Економія: -2,59 грн
52,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Наукова, 51
Всього: упаковка (3)
58,61
Економія: -3,88 грн
54,73 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Стрийська, 57
Всього: упаковка (1)
64,04
Економія: -10,42 грн
53,62 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Довженка Олександра, 2
Всього: упаковка (3)
54,24
Економія: -2,24 грн
52,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Червоної Калини, 64
Всього: упаковка (1)
53,74
Економія: -1,74 грн
52,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Кавалерідзе, 2
Всього: упаковка (1)
56,81
Економія: -3,28 грн
53,53 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Червоної Калини, 105
Всього: упаковка (1)
54,88
Економія: -2,88 грн
52,00 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Новояворівськ, вул. Бандери Степана, 18
Всього: упаковка (1)
39,67
Економія: -2,37 грн
37,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Стрий, вул. Коссака, 6
Всього: упаковка (1)
56,21
Економія: -4,68 грн
51,53 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 04 хв
Самбір, вул. Валова, 46
Всього: упаковка (1)
39,17
Економія: -1,42 грн
37,75 грн