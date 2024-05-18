Всі аптеки України
Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'я911 "З кінським каштаном" гель-бальзам при набряках та важкості в ногах тм "911 Ваша служба порятунку"Ціни в аптеках

911 "З кінським каштаном" гель-бальзам при набряках та важкості в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл - Харків (904206) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 53 аптеках
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (2)
43,67
Економія: -1,51 грн
42,16 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (1)
43,08
Економія: -1,93 грн
41,15 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
44,39
Економія: -1,93 грн
42,46 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
47,47
Економія: -2,17 грн
45,30 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (1)
56,41
Економія: -2,79 грн
53,62 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 82
Всього: упаковка (1)
35,52
Економія: -1,05 грн
34,47 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
Всього: упаковка (4)
41,91
Економія: -1,76 грн
40,15 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Космічна, 23
Всього: упаковка (1)
43,73
Економія: -3,27 грн
40,46 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 23
Всього: упаковка (2)
43,57
Економія: -1,97 грн
41,60 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 134
Всього: упаковка (1)
55,84
Економія: -5,53 грн
50,31 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 27
Всього: упаковка (1)
49,05
Економія: -2,19 грн
46,86 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (1)
41,56
Економія: -2,51 грн
39,05 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 67-А
Всього: упаковка (3)
40,97
Економія: -1,21 грн
39,76 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (4)
44,40
Економія: -6,20 грн
38,20 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (1)
49,11
Економія: -2,25 грн
46,86 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
Всього: упаковка (1)
41,80
Економія: -2,64 грн
39,16 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (1)
52,79
Економія: -1,79 грн
51,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Старицького, 16
Всього: упаковка (2)
44,65
Економія: -3,11 грн
41,54 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Гагаріна, 179
Всього: упаковка (2)
42,94
Економія: -1,40 грн
41,54 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 64
Всього: упаковка (1)
49,36
Економія: -2,50 грн
46,86 грн