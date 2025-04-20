Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Запоріжжя
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 71
5.1 км
Блізан гель туба 50 г №1
Арісто Фарма
1017,69
Економія при броні: -96,96 грн
В містах поряд
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Слави, 28
62.4 км
Блізан гель туба 50 г №1
Арісто Фарма
1016,24
Економія при броні: -56,06 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Героїв, 23
62.6 км
Блізан гель туба 50 г №1
Арісто Фарма
993,95
Економія при броні: -33,77 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 3
63.6 км
Блізан гель туба 50 г №1
Арісто Фарма
1027,92
Економія при броні: -67,74 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Науки, 31
66.9 км
Блізан гель туба 50 г №1
Арісто Фарма
1010,26
Економія при броні: -50,08 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Науки, 31
66.9 км
Блізан гель туба 50 г №1
Арісто Фарма
1040,70
Економія при броні: -86,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, пл. Соборна, 14-Д
67.5 км
Блізан гель туба 50 г №1
Арісто Фарма
1003,60
Економія при броні: -43,42 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 1/9
68.8 км
Блізан гель туба 50 г №1
Арісто Фарма
1003,70
Економія при броні: -43,52 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Мономаха Володимира, 11
68.9 км
Блізан гель туба 50 г №1
Арісто Фарма
1025,22
Економія при броні: -65,04 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Робоча, 4/6
69.3 км
Блізан гель туба 50 г №1
Арісто Фарма
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
70.1 км
Блізан гель туба 50 г №1
Арісто Фарма
1008,14
Економія при броні: -47,96 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
70.1 км
Блізан гель туба 50 г №1
Арісто Фарма
995,98
Економія при броні: -35,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Калинова, 14
73.6 км
Блізан гель туба 50 г №1
Арісто Фарма
995,40
Економія при броні: -35,22 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1
74.1 км
Блізан гель туба 50 г №1
Арісто Фарма
1008,43
Економія при броні: -48,25 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, шосе Донецьке, 3
74.3 км
Блізан гель туба 50 г №1
Арісто Фарма
1019,14
Економія при броні: -58,96 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, шосе Донецьке, 121-М
75.3 км
Блізан гель туба 50 г №1
Арісто Фарма
1013,73
Економія при броні: -53,55 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Березинська, 19
75.4 км
Блізан гель туба 50 г №1
Арісто Фарма
1017,40
Економія при броні: -57,22 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, шосе Донецьке, 122
75.4 км
Блізан гель туба 50 г №1
Арісто Фарма
1026,57
Економія при броні: -66,39 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Березинська, 28
75.5 км
Блізан гель туба 50 г №1
Арісто Фарма
1017,11
Економія при броні: -56,93 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Павлоград, вул. Незалежності, 166/1
91.3 км
Блізан гель туба 50 г №1
Арісто Фарма
1006,59
Економія при броні: -46,41 грн