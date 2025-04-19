Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 23 аптеках у Одеса
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Блізан гель туба 50 г №1
Арісто Фарма
1015,86
Економія при броні: -55,68 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Блізан гель туба 50 г №1
Арісто Фарма
1003,79
Економія при броні: -43,61 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Караванського Святослава, 42/46
3.4 км
Блізан гель туба 50 г №1
Арісто Фарма
1066,00
Економія при броні: -60,05 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 62
3.5 км
Блізан гель туба 50 г №1
Арісто Фарма
1030,14
Економія при броні: -69,96 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Європейська / Троїцька, 50/39
3.9 км
Блізан гель туба 50 г №1
Арісто Фарма
833,54
Економія при броні: -45,54 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Європейська / Велика Арнаутська, 72/69
4.0 км
Блізан гель туба 50 г №1
Арісто Фарма
999,16
Економія при броні: -38,98 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
4.2 км
Блізан гель туба 50 г №1
Арісто Фарма
1015,76
Економія при броні: -55,58 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Канатна, 72
4.8 км
Блізан гель туба 50 г №1
Арісто Фарма
1046,63
Економія при броні: -38,69 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Вадатурського Олексія, 57
5.0 км
Блізан гель туба 50 г №1
Арісто Фарма
1050,36
Економія при броні: -49,39 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Танцюри Євгена, 49
5.9 км
Блізан гель туба 50 г №1
Арісто Фарма
1009,10
Економія при броні: -48,92 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Головатого Отамана, 161
6.2 км
Блізан гель туба 50 г №1
Арісто Фарма
999,64
Економія при броні: -39,46 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Княза Мудрого Ярослава, 22
9.9 км
Блізан гель туба 50 г №1
Арісто Фарма
1031,49
Економія при броні: -71,31 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Княза Мудрого Ярослава, 14
9.9 км
Блізан гель туба 50 г №1
Арісто Фарма
1026,86
Економія при броні: -66,68 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
10.4 км
Блізан гель туба 50 г №1
Арісто Фарма
1015,28
Економія при броні: -55,10 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 63-А
11.7 км
Блізан гель туба 50 г №1
Арісто Фарма
1026,86
Економія при броні: -66,68 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 70
11.8 км
Блізан гель туба 50 г №1
Арісто Фарма
1060,35
Економія при броні: -41,47 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 73
12.1 км
Блізан гель туба 50 г №1
Арісто Фарма
996,85
Економія при броні: -36,67 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 119
13.7 км
Блізан гель туба 50 г №1
Арісто Фарма
1037,89
Економія при броні: -36,92 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 139
14.0 км
Блізан гель туба 50 г №1
Арісто Фарма
1074,72
Економія при броні: -63,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 120
14.1 км
Блізан гель туба 50 г №1
Арісто Фарма
1017,01
Економія при броні: -56,83 грн