Львів (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Львів
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Блізан гель туба 50 г №1
Арісто Фарма
1040,80
Економія при броні: -86,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 21 хв
Львів, вул. Зелена, 1
1.4 км
Блізан гель туба 50 г №1
Арісто Фарма
1018,75
Економія при броні: -58,57 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Сахарова Академіка, 45
2.0 км
Блізан гель туба 50 г №1
Арісто Фарма
1040,80
Економія при броні: -86,90 грн
В містах поряд
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шептицький, вул. Сокальська, 6
63.9 км
Блізан гель туба 50 г №1
Арісто Фарма
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється за 21 хв
Шептицький, вул. Сокальська, 10
64.3 км
Блізан гель туба 50 г №1
Арісто Фарма
996,75
Економія при броні: -36,57 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 21 хв
Шептицький, вул. Корольова Академіка, 6
64.4 км
Блізан гель туба 50 г №1
Арісто Фарма
1015,66
Економія при броні: -55,48 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 21 хв
Дрогобич, пл. Ринок, 27
65.6 км
Блізан гель туба 50 г №1
Арісто Фарма
1012,96
Економія при броні: -52,78 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Хмельницького Богдана, 5/1
65.8 км
Блізан гель туба 50 г №1
Арісто Фарма
1026,76
Економія при броні: -66,58 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 21 хв
Володимир, вул. Ковельська, 29
114.2 км
Блізан гель туба 50 г №1
Арісто Фарма
1040,80
Економія при броні: -86,90 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Отинія, вул. Січових Стрільців, 2
137.0 км
Блізан гель туба 50 г №1
Арісто Фарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Ковель, бульв. Лесі Українки, 33
161.2 км
Блізан гель туба 50 г №1
Арісто Фарма
1020,29
Економія при броні: -60,11 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Мукачево, вул. Чайковського, 2-Д
181.5 км
Блізан гель туба 50 г №1
Арісто Фарма
1024,83
Економія при броні: -64,65 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ужгород, пл. Корятовича, 22
183.7 км
Блізан гель туба 50 г №1
Арісто Фарма
998,10
Економія при броні: -37,92 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Капушанська, 19
184.7 км
Блізан гель туба 50 г №1
Арісто Фарма
1004,76
Економія при броні: -44,58 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Костопіль, вул. Руданського Степана, 2-Д
207.9 км
Блізан гель туба 50 г №1
Арісто Фарма
1015,26
Економія при броні: -65,03 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 21 хв
Красилів, пров. Кондратюка Максима, 7
213.4 км
Блізан гель туба 50 г №1
Арісто Фарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 21 хв
Хмельницький, вул. Подільська, 85
218.7 км
Блізан гель туба 50 г №1
Арісто Фарма
1000,03
Економія при броні: -39,85 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 21 хв
Хмельницький, просп. Миру, 69/1-А
219.3 км
Блізан гель туба 50 г №1
Арісто Фарма
1009,58
Економія при броні: -49,40 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янець-Подільський, вул. Князів Коріатовичів, 14-Л
227.3 км
Блізан гель туба 50 г №1
Арісто Фарма
995,69
Економія при броні: -35,51 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 36-А
324.9 км
Блізан гель туба 50 г №1
Арісто Фарма
1040,70
Економія при броні: -57,90 грн