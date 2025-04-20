Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 12 аптеках у Кривий Ріг
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Блізан гель туба 50 г №1
Арісто Фарма
1015,47
Економія при броні: -55,29 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Блізан гель туба 50 г №1
Арісто Фарма
993,95
Економія при броні: -33,77 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
1.8 км
Блізан гель туба 50 г №1
Арісто Фарма
1025,80
Економія при броні: -65,62 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 72
2.6 км
Блізан гель туба 50 г №1
Арісто Фарма
1004,85
Економія при броні: -44,67 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
3.1 км
Блізан гель туба 50 г №1
Арісто Фарма
1026,37
Економія при броні: -66,19 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 1
3.4 км
Блізан гель туба 50 г №1
Арісто Фарма
1017,79
Економія при броні: -57,61 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Володимира Великого, 1
3.6 км
Блізан гель туба 50 г №1
Арісто Фарма
1040,70
Економія при броні: -86,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Магістральна, 12
5.5 км
Блізан гель туба 50 г №1
Арісто Фарма
1003,42
Економія при броні: -53,19 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Лісового, 14-А
6.9 км
Блізан гель туба 50 г №1
Арісто Фарма
998,47
Економія при броні: -42,37 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, м-н Сонячний, 60/1
7.6 км
Блізан гель туба 50 г №1
Арісто Фарма
1012,38
Економія при броні: -52,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Десантна, 8
12.0 км
Блізан гель туба 50 г №1
Арісто Фарма
1003,70
Економія при броні: -43,52 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 41-А
12.8 км
Блізан гель туба 50 г №1
Арісто Фарма
1018,46
Економія при броні: -58,28 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, перех. Паученка Архітектора / Велика Перспективна, 35/29
106.5 км
Блізан гель туба 50 г №1
Арісто Фарма
1011,22
Економія при броні: -51,04 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 1-Г
107.8 км
Блізан гель туба 50 г №1
Арісто Фарма
1024,15
Економія при броні: -63,97 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Френчка Віктора, 31-А
108.4 км
Блізан гель туба 50 г №1
Арісто Фарма
1023,29
Економія при броні: -63,11 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 19-А/2
116.8 км
Блізан гель туба 50 г №1
Арісто Фарма
997,81
Економія при броні: -37,63 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 71
128.3 км
Блізан гель туба 50 г №1
Арісто Фарма
1029,74
Економія при броні: -109,01 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кременчук, вул. Небесної Сотні, 11
128.7 км
Блізан гель туба 50 г №1
Арісто Фарма
1020,95
Економія при броні: -66,74 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кременчук, вул. Маслова Академіка, 15/4
128.8 км
Блізан гель туба 50 г №1
Арісто Фарма
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Слави, 28
135.5 км
Блізан гель туба 50 г №1
Арісто Фарма
998,00
Економія при броні: -37,82 грн