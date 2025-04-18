Харків (адресу не вказано)
Доступно в 18 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Аерокосмічний, 167
4.7 км
Блізан гель туба 50 г №1
Арісто Фарма
1038,67
Економія при броні: -72,62 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Лісопарківська, 2
5.9 км
Блізан гель туба 50 г №1
Арісто Фарма
1000,09
Економія при броні: -39,77 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 33
6.2 км
Блізан гель туба 50 г №1
Арісто Фарма
1007,13
Економія при броні: -46,81 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Людвіга Свободи, 33-А
7.2 км
Блізан гель туба 50 г №1
Арісто Фарма
1006,55
Економія при броні: -46,23 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Валентинівська, 31
7.3 км
Блізан гель туба 50 г №1
Арісто Фарма
1007,71
Економія при броні: -47,39 грн
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Людвіга Свободи, 31
7.3 км
Блізан гель туба 50 г №1
Арісто Фарма
1029,04
Економія при броні: -68,72 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Нескорених, 13
7.5 км
Блізан гель туба 50 г №1
Арісто Фарма
1008,70
Економія при броні: -54,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, шосе Салтівське, 145
7.6 км
Блізан гель туба 50 г №1
Арісто Фарма
1003,56
Економія при броні: -43,24 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, шосе Салтівське, 155/93
8.1 км
Блізан гель туба 50 г №1
Арісто Фарма
1019,01
Економія при броні: -58,69 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Перемоги, 59
8.2 км
Блізан гель туба 50 г №1
Арісто Фарма
1019,87
Економія при броні: -59,55 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Перемоги, 65-Г
8.5 км
Блізан гель туба 50 г №1
Арісто Фарма
1012,25
Економія при броні: -51,93 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, просп. Перемоги, 72-Д
8.7 км
Блізан гель туба 50 г №1
Арісто Фарма
1005,30
Економія при броні: -44,98 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Перемоги, 75-А
8.8 км
Блізан гель туба 50 г №1
Арісто Фарма
1004,24
Економія при броні: -43,92 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Олександрівський, 87
10.4 км
Блізан гель туба 50 г №1
Арісто Фарма
1030,10
Економія при броні: -69,78 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Бекетова, 21
10.6 км
Блізан гель туба 50 г №1
Арісто Фарма
998,56
Економія при броні: -41,37 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 276-В
12.1 км
Блізан гель туба 50 г №1
Арісто Фарма
1040,70
Економія при броні: -86,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. 92-ї Бригади, 33-А
14.3 км
Блізан гель туба 50 г №1
Арісто Фарма
1021,03
Економія при броні: -60,71 грн
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Зміїв, вул. Лиманська, 22
35.6 км
Блізан гель туба 50 г №1
Арісто Фарма
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Зміїв, вул. Адміністративна, 4
35.6 км
Блізан гель туба 50 г №1
Арісто Фарма
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Небесної Сотні, 79-А
128.3 км
Блізан гель туба 50 г №1
Арісто Фарма